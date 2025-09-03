L’excellente série policière Slow Horses, qui parvient miraculeusement à garder le même niveau de qualité à chaque saison, rempilera donc au moins jusqu’à la saison 7. Dans l’immédiat, c’est la saison 5 qui pointe le bout de son nez, avec un premier trailer pour appâter l’amateur d’intrigues londoniennes. Outre ce trailer déjà très prometteur, Apple fournit le pitch : « Dans la saison cinq de « Slow Horses », tout le monde se méfie lorsque Roddy Ho, le geek de service, se retrouve avec une petite amie glamour. Mais quand une série d’événements de plus en plus étranges secoue la ville, il revient aux Slow Horses de comprendre comment tout cela est lié. Après tout, Lamb sait que, dans le monde de l’espionnage, la règle de Londres — protéger ses arrières — s’applique toujours. »

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Le casting de la saison 5 est toujours prestigieux, avec évidemment Sir Gary Oldman dans le rôle vedette, bien accompagné par Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan et Nick Mohammed. La saison 5 de Slow Horses fera ses débuts sur Apple TV+ le 24 septembre prochain.