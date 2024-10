Les habitués de la série savent de quoi il est question : la saison 4 de Slow Horses vient de se terminer et les amoureux de cette excellente et singulière série policière doivent déjà se demander à quoi ressemblera la prochaine saison (qui avait déjà été confirmée par Apple TV+). Il suffit pourtant de finir la 4ème saison pour avoir droit à la toute fin du dernier épisode au trailer de la 5ème saison ! Ce trailer a depuis été récupéré et publié sur YouTube.



Apple fournit même un premier synopsis du programme : »Dans la cinquième saison de « Slow Horses », tout le monde se méfie lorsque le geek technologique résident Roddy Ho a une nouvelle petite amie glamour, mais lorsqu’une série d’événements de plus en plus bizarres se produisent à travers la ville, il revient aux Slow Horses de déterminer comment tout est connecté. Après tout, Lamb sait que dans le monde de l’espionnage, les « règles de Londres » devraient toujours s’appliquer. »

Pour rappel, Slow Horses a pour auteurs Will Smith, Morwenna Banks, Mark Denton, Jonny Stockwood. Le casting, prestigieux, comprend Gary Oldman (Jackson Lamb), Jack Lowden (River Cartwright) et Kristin Scott Thomas (Diana Taverner).