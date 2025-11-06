Une nouveauté intéressante est disponible avec iOS 26.2, à savoir la possibilité d’avoir les paroles sur Apple Music sans connexion Internet. En effet, un accès hors ligne est maintenant disponible.

Les paroles d’Apple Music accessibles tout le temps

Comme l’a remarqué un utilisateur sur Reddit qui a installé la bêta d’iOS 26.2, il devient possible d’accéder aux paroles des différentes musiques sur Apple Music, sans qu’une connexion Internet soit nécessaire. L’application récupère en amont les données en local afin d’avoir un véritable usage hors ligne.

Quel est l’intérêt ? Au quotidien, pas grand-chose. Mais si vous vous trouvez dans une zone où il n’y a pas Internet (dans un avion par exemple), vous pourrez continuer à profiter des paroles alors que vous n’avez pas de connexion active. Il se trouve que de nombreux utilisateurs avaient fait la demande pour une telle fonctionnalité. Voilà qu’elle est maintenant disponible.

Il faut savoir qu’Apple a proposé plusieurs améliorations pour les paroles sur Apple Music. Il y a eu la recherche, l’affichage en temps réel, un mode karaoké, la traduction et plus encore. Voilà qu’iOS 26.2 ajoute une fonctionnalité supplémentaire avec l’accès hors ligne.

iOS 26.2 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs. La bêta publique ne devrait pas tarder. Quant à la version finale, elle sera disponible au téléchargement en décembre. Il n’y a pas encore une date précise.