Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 1 (build 25C5031i) pour macOS 26.2 sur Mac. Elle concerne pour l’instant les développeurs.

Bêta pour macOS 26.2

Cette bêta pour macOS 26.2 est un peu particulière, puisqu’elle arrive 48 heures après celle pour iOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 et visionOS 26.2. En temps normal, Apple propose toutes les bêtas en temps normal. Mais ce ne fut pas le cas ici. Pourquoi un délai de 48 heures ? La société ne dit rien à ce sujet.

Il n’y a pas encore d’informations concernant les nouveautés à retrouver avec cette version. Il faudra l’installer pour les découvrir. On peut toutefois imaginer que certaines fonctionnalités présentes dans la bêta d’iOS 26.2 sont également disponibles ici. La liste des nouveautés en question est à retrouver sur cet article.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de macOS 26.2 puis procéder à son installation. Le poids peut varier selon le modèle de votre Mac.

Apple a déjà dit que la version finale d’iOS 26.2 sera disponible au mois de décembre. On peut donc se douter que ce sera la même chose pour macOS 26.2, ainsi que pour watchOS 26.2, tvOS 26.2 et visionOS 26.2.