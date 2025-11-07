Nous sommes à la fin de la première semaine du mois de novembre, une période qui est celle de la sortie des nouveautés Apple Arcade. Quatre nouveaux jeux ont débarqué dans le service par abonnement d’Apple :

MySims (Lien Apple Arcade) : MySims est un jeu de construction et de simulation « mignon » où vous créez votre propre Sim, bâtissez des maisons stylisées et transformez une ville entière pleine de personnages attachants. Personnalisez chaque détail, établissez des liens avec les habitants et explorez des îles ludiques remplies de quêtes. Avec sa direction artistique colorée et son système accessible, MySims s’adresse à tous les âges tout en offrant une expérience de jeu décontractée (casual quoi) et créative.

MySims Kingdom (Lien Apple Arcade) : MySims Kingdom est un jeu d’aventure créatif où vous incarnez un « Royal Wandolier » mandaté par le roi Roland pour redonner vie à son royaume. Explorez des îles thématiques, collectez de la mana pour fabriquer meubles et accessoires et personnalisez chaque lieu sous votre impulsion. Avec son univers charmant et ses quêtes légères, MySims Kingdom mélange construction, exploration et résolution d’énigmes.

Toca Boca Jr Classics (Lien Apple Arcade) : ce titre réunit 9 mini-jeux emblématiques du studio destinés aux enfants de 4 à 10 ans. Explorez, créez et exprimez-vous librement – de Hair Salon à Builders en passant par Kitchen Sushi – et évidemment sans publicités ni achats intégrés. Idéal pour les jeunes joueurs qui veulent expérimenter à leur rythme une vaste palette de styles et activités créatifs.

Football Manager 26 Touch (Lien Apple Arcade) est disponible depuis le mardi 4 novembre. Prenez les commandes d’un club de football — transferts, tactiques, alignements — et bâtissez votre empire sportif sur iPhone, iPad, Mac ou Apple TV. Ce nouvel opus introduit pour la première fois le football féminin et dispose d’une licence officielle de la Premier League.