L’Apple Store en ligne propose une offre plus qu’intéressante : le lot de quatre AirTags au prix d’un seul. La réduction est de 70 % par rapport au tarif habituel. Mais il s’agit probablement d’une erreur.

70 % de réduction pour les AirTags chez Apple ?

Le nouveau prix semble uniquement concerner l’Apple Store en ligne américain. Le lot de quatre AirTags est vendu pour 29 $, là où un seul exemplaire est vendu pour… 29 $. En temps normal, le lot de quatre est au prix de 99 $, d’où la réduction de 70 %.

Certaines personnes ont été en mesure de passer la commande et cela a fonctionné. Le prix a bien été de 29 $ au moment de payer. Mais il faut s’attendre à ce qu’Apple annule les commandes à ce tarif. Comme dit précédemment, il s’agit certainement d’une erreur de prix. L’idée se renforce un peu plus quand on voit qu’un seul modèle n’a pas vu son tarif être modifié… ou alors Apple fait le nécessaire pour vider son stock avant l’arrivée du AirTag 2.

En France et ailleurs, l’Apple Store en ligne affiche toujours le prix de 39 € pour un AirTag et 129 € pour le lot de quatre. C’est l’occasion de souligner qu’il y a des prix plus intéressants chez Amazon, voici les liens directs ci-dessous :

C’était bien une erreur de prix. Apple a remis le tarif de 99 $ pour le lot de quatre.