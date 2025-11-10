Capcom vient d’annoncer la sortie mondiale de Resident Evil: Survival Unit, un spin-off mobile « free-to-play » dont la sortie est fixée au 18 novembre 2025 sur iOS et Android. Disponible dans plus de 150 pays, ce nouveau titre dans la franchise proposera sans surprise des achats intégrés, une formule désormais classique pour cette typologie de jeu mobile.

Une expérience inédite mêlant stratégie et action

Loin du survival horror traditionnel, Survival Unit s’oriente vers la stratégie en temps réel et la gestion de bases. Les joueurs devront bâtir, défendre et étendre leurs installations tout en affrontant des créatures monstrueuses inspirées de la célèbre saga. Ce mélange entre tactique et survie promet une approche originale de l’univers Resident Evil, sans en trahir l’essence « survival » (du moins espérons le).

Les fans retrouveront des personnages mythiques tels que Leon S. Kennedy, Jill Valentine ou encore Claire Redfield. Le titre justifie cette réunion improbable de personnages grâce à un concept de multivers permettant à des protagonistes issus de différentes chronologies de se croiser dans une même aventure. Ce procédé narratif ouvre la porte à l’arrivée future d’autres figures emblématiques de la licence (probablement dans de futurs packs de DLCs payants).

Un développement sous haute surveillance

Développé conjointement par Joycity (créateurs de 3on3 FreeStyle Rebound) et Aniplex (à l’origine de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2), le projet est sous la supervision étroite de Capcom. L’éditeur japonais espère ainsi séduire à la fois les fans historiques de la licence et un nouveau public adepte du mobile gaming. Pour rappel aussi, Resident Evil Requiem, neuvième opus de la franchise, est toujours prévu pour le 26 février 2026.

