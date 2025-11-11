Tout porte à croire que le nouvel HomePod mini va sortir très prochainement. Ce sont plusieurs revendeurs qui le suggèrent au vu de la rupture de stock.

Nouvel HomePod mini cette semaine ?

Ce sont surtout les revendeurs américains qui le suggèrent. Chez B&H par exemple, l’enceinte connectée d’Apple a le statut « Discontinued », signifiant qu’elle est abandonnée et donc n’est plus vendue.

Du côté d’Adorama, il n’y a plus de stock, mais il reste possible de commander un exemplaire avec une livraison d’ici plusieurs semaines. Du côté de Target, certains coloris ne sont plus en stock. Pour ce qui est de Walmart, il n’y a plus du tout de stock. C’est similaire chez Staples qui n’a plus de stock pour les commandes en ligne. Pour l’opérateur Verizon, un coloris n’est plus en stock. Même son de cloche chez Best Buy.

En France, la Fnac affiche « Stock en ligne épuisé » pour les coloris gris sidéral, bleu et blanc. Du côté de l’Apple Store en ligne français, il est possible de passer une commande et se faire livrer rapidement.

Il faut savoir que les ruptures de stock sont souvent un signe de renouvellement imminent d’un produit. Dans le cas du HomePod mini, une fuite a déjà révélé qu’Apple lancerait de nouveaux produits ce mois-ci. Il se murmure qu’il y aura un nouvel HomePod mini et une nouvelle Apple TV 4K.

D’ailleurs, la présentation pourrait se faire dès cette semaine. La même fuite a révélé que les Apple Store vont faire des modifications après la fermeture ce 11 novembre, ce qui là encore suggère le lancement de produits. La modification des Apple Store ce soir concernerait au moins les boutiques américaines.

Quelles nouveautés ?

À quoi s’attendre avec le nouvel HomePod mini ? Si l’on se base sur les bruits de couloir, Apple proposera une nouvelle puce S (le modèle actuel a la puce S5). On retrouverait également N1, la puce Wi-Fi et Bluetooth d’Apple déjà présente dans les iPhone 17. En revanche, rien ne devrait bouger au niveau du design général.