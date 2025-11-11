Les iPhone 18 Pro de 2026 pourraient (déjà) marquer une rupture esthétique avec leurs prédécesseurs. Selon une nouvelle fuite, Apple chercherait à abandonner l’apparence bicolore des iPhone 17 Pro au profit d’un design plus homogène avec un seul coloris. Cette évolution serait le fruit d’une nouvelle maîtrise du traitement du verre arrière.

La fin de l’esthétique bicolore de l’iPhone 17 Pro

Le design actuel des iPhone 17 Pro se caractérise par un dos à l’aspect bicolore. Cette particularité vient de la différence de teinte visible entre le cadre en aluminium et la découpe en verre du Ceramic Shield 2, nécessaire à la recharge MagSafe. Selon le leaker Instant Digital sur Weibo, Apple aurait trouvé la solution pour effacer cette distinction sur les iPhone 18 Pro et Pro Max.

Apple aurait ainsi mis à jour son processus de fabrication du verre arrière afin de minimiser l’écart de couleur avec le cadre. Le résultat serait une apparence plus unifiée, donnant au téléphone un aspect plus premium.

Cette rumeur pourrait être liée à une autre information, partagée en septembre par le leaker Digital Chat Station, qui évoquait un dos en Ceramic Shield au design légèrement transparent. La combinaison de ces deux changements techniques permettrait à Apple de réaliser ce nouveau design tout en conservant la fonctionnalité MagSafe.

Au-delà de l’esthétique, l’iPhone 18 Pro embarquera des nouveautés matérielles. Il sera équipé d’une puce A20 Pro gravée en 2 nm par TSMC, ainsi que du modem Apple C2, qui viendrait remplacer les puces de Qualcomm. Le lancement de ces modèles est attendu pour septembre 2026, en même temps que le premier iPhone pliable d’Apple. Mais pour l’iPhone 18 standard, il faudra attendre le début de 2027. Cette période concernera également la sortie de l’iPhone 17e et visiblement de l’iPhone Air 2.