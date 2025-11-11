Samsung vient de déployer une mise à jour de son application SmartThings sur iPhone, ce qui va intéresser tout ceux qui ont des produits de la marque dans leur maison connectée. Grâce à l’intégration des raccourcis avec Siri et à une meilleure prise en charge de l’Apple Watch, piloter ses appareils domotiques devient plus simple.

Siri peut désormais piloter tout votre écosystème SmartThings

La nouveauté la plus importante de cette mise à jour est sans conteste la prise en charge des raccourcis via Siri. Il est maintenant possible de déclencher n’importe quelle routine créée dans l’application SmartThings par une simple commande vocale. Cette intégration fonctionne de manière similaire aux automatisations HomeKit natives d’Apple.

Vous pouvez par exemple créer une routine « Réveil » qui allume les lumières, ouvre les stores et démarre la machine à café, puis la lancer en disant simplement « Dis Siri, réveil». De la même manière, une routine « Je pars » pourrait verrouiller les portes et éteindre tous les appareils. Cette fonctionnalité ouvre un champ de possibilités pour automatiser son quotidien sans jamais ouvrir l’application.

L’expérience sur l’Apple Watch a également été améliorée. L’application compagnon permet désormais de visualiser et de contrôler les groupes d’appareils, d’accéder à la liste complète de ses équipements et de lancer des routines directement depuis son poignet.

Enfin, la fonction d’activités en direct, déjà présente auparavant, a été améliorée. Elle peut maintenant afficher jusqu’à cinq appareils récents (climatiseur, aspirateur robot, etc) sur l’écran de verrouillage de l’iPhone, offrant un accès rapide et un contrôle simplifié.

L’application Samsung SmartThings est disponible gratuitement sur l’App Store.