Apple enrichit de nouveau le catalogue de son casque Vision Pro avec une expérience immersive inédite baptisée Flight Ready. Ce court métrage de 14 minutes transporte les spectateurs sur le pont d’envol de l’USS Nimitz, aux côtés de pilotes de chasse F-18, pour une immersion totale dans les coulisses de l’aéronavale américaine. Lancée à l’occasion du Veterans Day, cette production offre une plongée saisissante dans le quotidien de l’aviation militaire, le tout sublimé par la qualité des écrans micro-OLED du Vision Pro.

Apple poursuit sa stratégie de contenus immersifs premium

Après le succès de Submerged, un court métrage de fiction sorti en 2024, Apple confirme sa volonté de positionner le Vision Pro comme un outil de narration visuelle de nouvelle génération. Grâce à la capture spatiale et à la vidéo 3D haute définition, Flight Ready exploite pleinement la puissance du casque pour recréer la sensation du vol en plein ciel. Cette nouvelle production illustre aussi la montée en puissance d’un écosystème de production dédié : de nouveaux outils de montage comme DaVinci Resolve Studio intègrent désormais la compatibilité avec le format de vidéo spatiale d’Apple, facilitant ainsi la création de contenus immersifs par des studios tiers.

Les expériences immersives, l’atout maitre du Vision Pro ?

Disponible uniquement via l’application Apple TV sur le Vision Pro, Flight Ready n’a pour l’heure aucune version 2D prévue, ce qui est d’ailleurs le cas pour toutes les autres vidéos immersives destinées au casque. Cette nouvelle exclusivité confirme en tout cas la stratégie d’Apple : renforcer la valeur du Vision Pro en misant sur des expériences sensorielles impossibles à reproduire ailleurs. Et au vu du nombre grandissant de ces contenus immersifs (un peu plus d’une trentaine actuellement), on ne peut que constater que ces derniers sont devenus l’un des atouts maitres du Vision Pro, un atout qui distingue radicalement la solution d’Apple de la concurrence.