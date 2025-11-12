Apple propose à partir d’aujourd’hui Digital ID, une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer une carte d’identité numérique dans l’application Cartes (Wallet) en utilisant leur passeport. Cette avancée, qui concerne pour l’instant les États-Unis, fait suite à l’intégration des permis de conduire américain en 2022. Elle vise à offrir un moyen sécurisé et pratique de prouver son identité, en commençant par les contrôles de sécurité des aéroports.

« Avec le lancement de Digital ID, nous sommes ravis d’étendre les moyens par lesquels les utilisateurs peuvent stocker et présenter leur identité – le tout avec la sécurité et la confidentialité intégrées à l’iPhone et à l’Apple Watch », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple pour Apple Pay et Apple Wallet.

Un processus de création méticuleux pour garantir l’authenticité

Pour créer une Digital ID, Apple a mis en place un processus de vérification en plusieurs étapes, directement depuis l’iPhone. L’utilisateur doit d’abord ouvrir l’application Cartes (Wallet), appuyer sur le signe « + » en haut à droite puis scanner son passeport physique. Il faut ensuite utiliser le téléphone pour lire la puce électronique intégrée au document, assurant ainsi l’authenticité des données. La procédure ne s’arrête pas là : il est ensuite demandé de prendre un selfie qui sera comparé à la photo du passeport. Pour une sécurité accrue, l’utilisateur doit également effectuer une série de mouvements du visage et de la tête afin de prouver qu’il est bien une personne réelle effectuant la demande. Ce n’est qu’après la validation de toutes ces étapes que l’identité numérique est ajoutée à l’application Cartes.

Cette méthode permet à un plus grand nombre de personnes, notamment celles ne disposant pas d’un permis de conduire compatible, de bénéficier d’une identité numérique. Le déploiement initial se fait en partenariat avec la TSA (l’agence nationale américaine de sécurité dans les transports) dans plus de 250 aéroports américains pour les voyages domestiques, mais Apple précise que d’autres cas d’usage (vérification d’âge, authentification en ligne) suivront.

Une expérience de présentation centrée sur la sécurité et la confidentialité

Lors de la présentation de l’identité, l’accent est mis sur le contrôle de l’utilisateur et la protection des données. Après avoir approché son iPhone ou Apple Watch d’un lecteur, l’utilisateur voit s’afficher sur son propre écran les informations exactes qui sont demandées. Il doit ensuite donner son consentement explicite via Face ID ou Touch ID pour que les données soient partagées. À aucun moment il n’est nécessaire de déverrouiller son téléphone, de l’exposer ou de le confier à un tiers.

Apple insiste sur le fait que toutes les données sont chiffrées et stockées localement sur l’appareil. La firme affirme qu’elle ne peut ni voir quand et où une Digital ID est utilisée ni quelles informations sont partagées. C’est une garantie de confidentialité qui, combinée à l’authentification biométrique, assure que seul l’utilisateur peut utiliser son identité numérique. Il est toutefois important de noter que cette Digital ID ne remplace pas un passeport physique pour les voyages internationaux.