Pour une surprise, c’est une surprise ! Sony Interactive Entertainment (SIE) vient d’annoncer Ratchet & Clank: Ranger Rumble, un nouveau jeu mobile free-to-play reprenant la mythique franchise lancée sur la PS2. Développé en collaboration avec le studio français Oh BiBi, connu pour ses shooters arcade, ce titre permet à PlayStation d’investir le mobile tout en cochant la case du jeu service (GaaS). Bien évidemment, le jeu sera disponible sur iOS et Android, et les joueurs peuvent dès à présent se préinscrire.

Un gameplay multijoueur haut en couleur

Ranger Rumble est ce que l’on appelle un arena shooter multijoueurs. Les personnages emblématiques comme Ratchet, Clank ou d’autres héros « légendaires » de la franchise sont de retour avec des capacités uniques et des armes particulièrement explosives. Trois modes distincts ont été annoncés : « Total Rumble », proche d’un shooter d’équipes type Overwatch ; « Blast Ball », qui rappelle Rocket League ; et « Bolt Rush », où le but est de collecter un maximum de boulons dans l’arène. La réalisation générale semble à priori de très bonne facture pour du mobile, et surtout très proche de la DA des Rachat & Clank sur PlayStation.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

SIE ne précise pas encore de date de sortie, mais l’annonce sonne tout de même comme un petit coup de tonnerre : la licence Ratchet & Clank s’étend désormais au-delà des consoles PlayStation, ce que personne ne pouvait réellement prévoir même si les dirigeants de Sony multiplient les décisions vers une ouverture de l’écosystème (portages PC, Helldivers 2 sur Xbox, etc.).