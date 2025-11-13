Apple TV vient de dévoiler son nouveau projet inédit : Nomad, une série dramatique placée dans l’univers brutal de motards hors-la-loi en Nouvelle-Zélande. Portée par l’acteur vedette Jason Momoa (qui tiendra l’un des rôles principaux) et co-créée par le réalisateur Kurt Sutter (créateur de l’excellente série « Sons of Anarchy ») avec le showrunner Chris Collins, cette future série s’annonce comme un nouveau gros projet susceptible d’attirer toujours plus d’abonnés sur la plateforme.

Une intrigue prometteuse

Ancrée dans l’univers des gangs de motards néo-zélandais, la série Nomad suivra un guerrier pris entre deux familles, deux devoirs et deux fidélités. Ce récit, dans la même veine que les récits d’exil et d’appartenance, mettra en lumière l’ »âme battante » d’un anti-héros en quête d’identité, dans un environnement violent et très codifié. Kurt Sutter bénéficiera de toute la liberté créative nécessaire pour faire accoucher ce projet, le réalisateur étant auréolé du succès de Sons of Anarchy, autre histoire de motards.

C’ets peu dire que Ll’association Momoa – Sutter ressemble sur le papier à un duo de rêve susceptible de pouvoir rivaliser avec les poids lourds des dramas de prestige. L’ancrage néo-zélandais renforce l’ambition visuelle et narrative du projet, plaçant cette production à la croisée du thriller, du western moderne et de la saga initiatique. Apple semble donc toujours parier sur des productions matures et aptes à séduire les amateurs de séries exigeantes.

La date de diffusion de Nomad n’a pas encore été fixée.