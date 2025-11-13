Mais que se passe t-il en ce moment chez Sony ? Le « nous croyons aux générations » ressemble de plus en plus à « nous croyons à l’écosystème ». Après une Portal désormais capable de lancer des jeux PlayStation sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une PS5, après des années de portages de gros titres first party sur PC, après encore le lancement de Helldivers 2 sur Xbox, le leader de la console de salon mise aussi désormais sur le mobile, et en l’occurrence sur les plateformes iOS, Android, et bien sûr l’incontournable PC. Après l’annonce d’un shooter multijoueurs en arène basé sur la franchise Rachet & Clank, voilà donc le premier trailer d’Horizon Steel Frontiers, un MMORPG particulièrement impressionnant au plan graphique (on pense clairement à Monster Hunter sur certaines séquences dévoilées) et évidemment basé sur l’univers d’Aloy.

Une absence sur PS5 qui pose question

Dans Horizon Steel Frontiers, les joueurs dirigeront sans surprise des chasseurs de monstres robotiques. Ces tueurs de grosses bestioles seront largement customisables, de leurs capacités initiales à leurs équipements en passant bien sûr par leurs armes de prédilection (mais qui joue à Horizon pour ne pas utiliser l’arc ?). On peut évidemment se demander pour quelles raisons le jeu n’est pas aussi développé pour la plateforme PlayStation, et à ce stade en rester au stade des suppositions.

Peut-être Sony a t-il considéré que le public PlayStation, qui s’est montré particulièrement vocal lors du désastre Concord et de l’annonce de plusieurs projets GaaS, n’est pas forcément le plus « ouvert » à ce type de jeu, et ce malgré le succès en trompe l’œil de Helldivers 2 (en trompe l’œil vu que les 2/3 des ventes du jeu sont sur PC). Dommage pour les joueurs PlayStation amateurs de MMORPG, l’ironie étant que les joueurs de la future Xbox Magnus auront très probablement accès à ce prometteur Horizon Steel Frontiers.