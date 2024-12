Yu Suzuki, le créateur de Shenmue et de Virtua Fighter, (excusez du peu) a profité des Game Awards pour dévoiler son prochain jeu, Steel Paws, un titre mobile prévu pour 2025. On en sait encore peu sur ce titre, mais le trailer cinématique montre une jeune femme en armure robotique accompagnée de chats robots, tandis qu’une immense arène émerge du sol. Bien qu’aucun élément de gameplay n’ait été montré, le trailer laisse entrevoir un jeu d’aventure action se déroulant dans un univers futuriste, mais cela n’est que simple supposition.



Le jeu sera publié par Netflix, ce qui signifie qu’il sera inclus dans le catalogue mobile de Netflix Games et qu’il devrait aussi éviter les microtransactions ou tout autre élément habituel des titres free to play. Sur ce point, Netflix se cale sur Apple Arcade en proposant des jeux premium et sans publicit. Steel Paws sera disponible l’an prochain dans l’App Store et le Play Store. A noter enfin que Yu Suzuki a aussi créé un jeu pour Apple Arcade, un shooter baptisé Air Twister et largement inspiré du gameplay d’un Space Harrier (autre création de Yu Suzuki dans les années 80).