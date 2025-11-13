Apple vient de conclure un accord majeur avec Tencent, l’éditeur de l’application chinoise WeChat. Cet accord permettra à la firme de Cupertino de percevoir une commission de 15 % sur les transactions réalisées via les mini-jeux et mini-apps intégrés à WeChat. Bien que ce taux soit inférieur à la commission habituelle de 30 % appliquée sur l’App Store, l’accord ouvre à Apple un marché colossal estimé à plusieurs milliards de dollars de revenus supplémentaires !

WeChat, l’écosystème incontournable des utilisateurs chinois

En Chine, WeChat n’est pas qu’une application, c’est un véritable écosystème numérique utilisé par plus d’un milliard d’utilisateurs actifs. Messagerie, paiements, achats, réservations, divertissement, services publics… presque toutes les interactions numériques passent par la plateforme. Une étude menée auprès d’utilisateurs chinois d’iPhone révélait déjà que 95 % d’entre eux préféreraient abandonner leur smartphone plutôt que WeChat !

Jusqu’ici, les mini-applications hébergées sur WeChat contournaient le système de paiement d’Apple, ce qui privait le géant américain de commissions considérables. Après des mois de négociations, Tencent et Apple ont trouvé un compromis qui permet à ce dernier de réintégrer son modèle économique tout en allégeant la pression réglementaire pesant sur les deux entreprises.

Une victoire stratégique pour Apple sur un marché clé

Cet accord illustre la volonté d’Apple de renforcer ses revenus en Chine, alors que ses marges sont fragilisées par les régulations antitrust et la concurrence locale. En s’assurant une part du gigantesque flux financier généré par WeChat, Apple s’offre un nouveau levier de croissance dans l’un des marchés les plus dynamiques au monde. Une avancée qui pourrait redéfinir son modèle de monétisation à l’international.