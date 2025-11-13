Apple a lancé le Mini Apps Partner Program, un nouveau programme qui formalise la présence des mini-applications et mini-jeux au sein d’applications tierces. Cette initiative stratégique, qui semble s’inspirer de l’accord passé avec le géant chinois Tencent pour WeChat, offre un cadre et un modèle économique pour les applications, tout en imposant des règles strictes de sécurité et de contrôle.

Une commission réduite pour intégrer l’écosystème

Le programme vise les développeurs dont les applications natives hébergent des expériences autonomes créées avec des technologies Web comme HTML5 et JavaScript. En échange de l’intégration du système d’achats intégrés d’Apple, ces développeurs pourront bénéficier d’un taux de commission réduit à 15 %. Dans son annonce, Apple présente sa vision :

Aujourd’hui, nous lançons le Mini Apps Partner Program, qui étend le soutien continu de l’App Store aux applications qui proposent des mini-apps. Les mini-apps sont des expériences autonomes construites à l’aide de technologies Web comme HTML5 et JavaScript. Ce programme est conçu pour aider les développeurs qui hébergent des mini-apps à développer leur activité et à accroître la disponibilité des mini-apps sur l’App Store, tout en offrant une excellente expérience client.

Pour être éligibles, les applications candidates doivent héberger des mini-apps sur lesquelles elles n’ont pas le contrôle direct du contenu. C’est une manière pour Apple de s’assurer que le programme s’adresse bien à des plateformes et non à des développeurs cherchant à contourner les règles.

La sécurité comme contrepartie indispensable

Cette ouverture n’est pas sans contreparties. Pour bénéficier de la commission réduite, les développeurs doivent obligatoirement intégrer des éléments spécifiques d’Apple. Il s’agit notamment de l’API Declared Age Range (pour la classification par âge) et de l’API Advanced Commerce. Ces exigences visent à garantir une expérience « sûre et transparente pour les clients de tous âges », dit l’entreprise.

Cette condition fait directement écho à une mise à jour simultanée des règles de l’App Store. Celles-ci exigent désormais que les applications disposent de mécanismes pour identifier et restreindre l’accès aux contenus sensibles pour les utilisateurs mineurs. En somme, Apple ouvre la porte à la monétisation des mini-apps, mais seulement si les développeurs acceptent de jouer le jeu de la sécurité et de la modération selon les standards de l’App Store.