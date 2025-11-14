Apple a mis en vente son chargeur USB-C dynamique 40 W à 60 W dans de nouveaux pays, dont en Europe, mais la France ne fait toujours pas partie du lot. Il n’y a pas d’explication précise pour le moment concernant l’absence dans l’Hexagone.

Toujours pas l’adaptateur secteur dynamique d’Apple en France

Comme le nom du chargeur le suggère, il propose une vitesse de charge de 40 W, mais il peut monter à 60 W sur certaines périodes. Voici comment Apple le présente :

L’adaptateur d’alimentation dynamique 40 W à 60 W est spécialement conçu pour offrir une puissance de sortie dynamique allant jusqu’à 60 W pour propulser la recharge de vos appareils. Avec cet adaptateur dynamique, vous profitez de plusieurs avantages d’un chargeur à puissance élevée, mais dans un format de poche. Pratique pour accélérer la recharge de vos appareils à domicile, au bureau et partout où vous allez. Pour la recharge rapide, utilisez l’adaptateur d’alimentation dynamique avec les modèles d’iPhone 17 (jusqu’à 50 % de charge en 20 minutes) ou avec iPhone Air (jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes).

Il était déjà en vente aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Japon, au Mexique, à Taïwan et aux Philippines. À partir d’aujourd’hui, il est disponible au Royaume-Uni, en Irlande, aux Émirats arabes unis, à Singapour, à Hong Kong, en Arabie saoudite et en Malaisie. Son prix est de 45 euros.