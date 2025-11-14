Apple a mis en vente son chargeur USB-C dynamique 40 W à 60 W dans de nouveaux pays, dont en Europe, mais la France ne fait toujours pas partie du lot. Il n’y a pas d’explication précise pour le moment concernant l’absence dans l’Hexagone.

Chargeur Apple Dynamique 40 W Vers 60 W

Toujours pas l’adaptateur secteur dynamique d’Apple en France

Comme le nom du chargeur le suggère, il propose une vitesse de charge de 40 W, mais il peut monter à 60 W sur certaines périodes. Voici comment Apple le présente :

L’adaptateur d’alimentation dynamique 40 W à 60 W est spécialement conçu pour offrir une puissance de sortie dynamique allant jusqu’à 60 W pour propulser la recharge de vos appareils.

Avec cet adaptateur dynamique, vous profitez de plusieurs avantages d’un chargeur à puissance élevée, mais dans un format de poche. Pratique pour accélérer la recharge de vos appareils à domicile, au bureau et partout où vous allez. Pour la recharge rapide, utilisez l’adaptateur d’alimentation dynamique avec les modèles d’iPhone 17 (jusqu’à 50 % de charge en 20 minutes) ou avec iPhone Air (jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes).

Il était déjà en vente aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Japon, au Mexique, à Taïwan et aux Philippines. À partir d’aujourd’hui, il est disponible au Royaume-Uni, en Irlande, aux Émirats arabes unis, à Singapour, à Hong Kong, en Arabie saoudite et en Malaisie. Son prix est de 45 euros.