Voilà qui ne colle pas vraiment avec le narratif de Cupertino : le navigateur norvégien Opera connaît une ascension spectaculaire en Europe depuis l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA) en 2024. Selon, les données communiquées par Opera lui-même, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens sur iOS a bondi de 88 % sur les douze derniers mois, avec des progressions atteignant parfois un facteur cinq dans certains pays comme la France. Cette dynamique s’inscrit dans la continuité d’un premier cycle de croissance déjà très favorable, marqué par une hausse globale de 57 %. Le nouveau système de sélection du navigateur par défaut (présent dans 27 pays européens), désormais imposé aux utilisateurs européens lors de la configuration d’un iPhone, aurait joué un rôle déterminant dans cette visibilité accrue.

Un marché plus ouvert… mais aussi des efforts internes décisifs

Si le DMA a clairement modifié les règles du jeu, Opera souligne toutefois que cette croissance ne repose pas uniquement sur la nouvelle concurrence instaurée par Apple. L’éditeur rappelle avoir profondément modernisé son navigateur mobile ces deux dernières années, en y intégrant notamment un VPN gratuit, une interface repensée et de nouveaux outils basés sur l’IA.

« Après plus d’une décennie de croissance modérée, nous avons vu une opportunité de transformer l’expérience sur iOS. (…) La combinaison d’innovations continues, d’un terrain plus équitable en Europe et d’un marketing ciblé a créé le produit le plus performant de notre portefeuille depuis des années », explique ainsi Jørgen Arnesen, vice-président exécutif Mobile chez Opera.cLa belle croissance d’Opera pourrait encore s’accélérer alors que les utilisateurs cherchent des alternatives plus ouvertes, plus rapides et plus respectueuses de leur vie privée numérique.