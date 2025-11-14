1Password déploie une refonte majeure de son système de déverrouillage sur Mac et Windows, qui permet désormais à l’application de s’ouvrir automatiquement dès que l’utilisateur déverrouille son ordinateur. Qu’il s’agisse de Face ID, Touch ID, d’un code PIN ou du mot de passe système, l’outil de gestion de mots de passe s’appuie sur l’authentification native de l’OS pour valider l’identité sans étape supplémentaire. L’entreprise explique que cette nouveauté élimine les réauthentifications répétitives souvent rencontrées après de courtes absences, tout en conservant le même niveau de sécurité matérielle.

Des préréglages de sécurité plus flexibles

Cette évolution s’inscrit dans une mise à jour plus large qui introduit de nouveaux préréglages définissant la fréquence de verrouillage de l’application. Trois configurations par défaut sont proposées, allant d’un déverrouillage automatique avec l’appareil à des demandes de mot de passe plus régulières.

Chaque réglage peut être personnalisé par appareil, sans synchronisation entre plateformes, afin de laisser à l’utilisateur un contrôle fin selon son niveau de confort et son environnement d’usage.

Un renforcement de la sécurité et de la gestion des accès

La mise à jour inaugure également une nouvelle fenêtre de sécurité, qui détaille le fonctionnement de chaque préréglage et peut recommander la création d’un code de récupération. Ce dernier joue un rôle crucial en cas d’oubli du mot de passe principal ou de perte d’un appareil de confiance. 1Password rappelle que ses applications mobiles proposent déjà un système similaire : l’ouverture automatique n’est possible que si l’app a été utilisée au cours des dix dernières minutes.

Pour l’heure, ces améliorations sont déployées auprès des utilisateurs individuels et des comptes familiaux. Les organisations et entreprises recevront une mise à jour distincte, sans changement appliqué sans validation préalable des administrateurs.