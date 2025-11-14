Severance – Pluribus, même combat (en terme marketing) ? Afin de capitaliser sur l’engouement autour de sa nouvelle série de science-fiction, Pluribus, Apple TV a lancé une campagne promotionnelle originale via sa plateforme Apple Books. Les fans de l’héroïne Carol Sturka, incarnée à l’écran par Rhea Seehorn, peuvent désormais télécharger gratuitement un chapitre de son roman fictif à succès intitulé Bloodsong of Wycaro.

Un roman fictif qui prolonge l’univers de Pluribus

Apple joue le jeu à fond, avec même un long pitch pour décrire l’ouvrage : « Ahoy, lecteurs chanceux… les vents de Wycaro soufflent à nouveau ! L’auteure à succès Carol Sturka offre aux lecteurs un extrait exclusif du quatrième livre nouvellement sorti de sa trilogie de romantasy épique. Ce livre contient un chapitre complet du roman Bloodsong of Wycaro, ainsi qu’une lettre spéciale de Carol. Embarquez avec Lucasia, capitaine du duneship Mercator, tandis qu’elle traverse les sables amarante de Wycaro à la recherche d’un remède pour la maladie insidieuse qui terrasse son équipage. Alors que Lucasia affronte une tempête traîtresse, elle est hantée par les souvenirs de Raban, le voyou qui lui a volé son cœur avant d’être forcé à marcher sur la planche. Bouillonnante de passions qui réclament d’être libérées, elle découvre bientôt que la seule chose pire que de se retrouver seule dans le noir… c’est de découvrir que vous ne l’êtes pas. »

Un marketing créatif à l’image de la série

A l’instar de ce qui avait déjà été fait lors de la campagne promotionnelle de la saison 2 de Severance, Apple utilise donc des éléments de marketing transmédia pour étendre au maximum la visibilité de sa série… et ainsi gagner de nouveaux abonnés. Le principe est à la fois sophistiqué et très simple : les éléments de la campagne marketing sont d’autant plus viraux qu’ils sont originaux. Même ceux qui n’ont pas vu la série ou n’en ont pas entendu parler ont donc plus de chances de lire un article ou de voir un short consacré à cet élément viral (comme… cet article par exemple).

La première saison de Pluribus comportera neuf épisodes au total, et les trois premiers épisodes sont déjà disponibles sur Apple TV.