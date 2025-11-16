Le Mac Pro, autrefois fleuron de la gamme Apple pour les professionnels de la création, semble vivre ses derniers instants. Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, Apple n’aurait plus de projet de nouveau modèle, reléguant de fait son ordinateur de bureau le plus haut de gamme au second plan, au profit du Mac Studio.

La fin du Mac Pro ?

Jusqu’au début des années 2010, le Mac Pro était un ordinateur incontournable pour les monteurs vidéo, les photographes et autres designers. Mais en 2013, Apple a lancé un modèle au design audacieux, rapidement surnommé « la poubelle », qui s’est avéré être une impasse.

Le problème n’était pas seulement esthétique. Les dirigeants ont admis plus tard que ce format avait enfermé l’ordinateur dans un « coin thermique », rendant presque impossible toute mise à niveau significative sans provoquer de surchauffe. Cet appareil est devenu l’un des Mac les plus controversés de l’histoire de la marque.

En 2019, Apple a tenté de corriger le tir avec une tour au design classique, promettant des mises à jour régulières. Mais cette promesse n’a pas été tenue. La mise à jour majeure suivante n’est arrivée qu’en 2023, avec l’intégration de la puce M2 Ultra. Pendant ce temps, un concurrent interne a vu le jour : le Mac Studio.

La stratégie d’Apple est devenue évidente lorsque le Mac Studio a bénéficié de la puce M3 Ultra cette année, laissant le Mac Pro inchangé. Voilà maintenant que l’avenir ne s’annonce pas meilleur : la prochaine puce haut de gamme, la M5 Ultra, serait pour l’instant exclusivement destinée à un futur Mac Studio. En interne, le sentiment est clair : le Mac Studio représente désormais le présent et l’avenir de la gamme de bureau professionnelle d’Apple.