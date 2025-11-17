Le studio Funday Games l’avait annoncé il y a quelques semaines: l’ auto-shooter Deep Rock Galactic: Survivor, sans doute le meilleur de sa catégorie, est désormais disponible sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) ! Très différent du Deep Rock Galactic déjà disponible sur consoles et PC depuis plusieurs années, ce spin-off transforme l’expérience initiale en un auto-shooter frénétique où notre vaillant nain devra survivre au milieu des hordes de bestioles aliens qui infestent la planète Hoxxes. Le gameplay consiste ici uniquement à viser et à se déplacer le plus vite possible pour échapper aux ennemis : les armes tirent en effet automatiquement, laissant au joueur la tâche de courir, creuser et… bien sûr survivre. A noter que les grottes sont générées de manière procédurale, ce qui garantit une grande rejouabilité. Sachant que le gameplay est déjà très addictif, attendez vous à ne pas vouloir lâcher votre iPhone pendant plusieurs heures.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Pas mieux dans le genre

On peut oser le dire : il n’y a pas mieux actuellement pour ce type de jeu, la boucle de gameplay mêlant avec brio le classique auto-shooter à la contrainte de devoir creuser pour glaner des bonus et des matériaux, La progression repose sur un cycle haletant : creuser toujours plus profond, renforcer son arsenal et affronter des ennemis de plus en plus coriaces. Pour ne rien gâcher, le jeu est vraiment joli pour du mobile, très proche en fait des versions PC du jeu. Très recommandé.