Feed the Deep (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/Mac) est un roguelike sous marin à l’ambiance un poil lugubre et au style rétro-gaming. Surtout, ce titre indé est la création de Luke Luscat, à qui l’on doit déjà des jeux mobiles aussi cultes que Fruit Ninja et JetPack Joyride ! L’objectif du jeu est d’explorer des grottes sous-marines et de récolter de précieuses ressources, le tout en gérant sa capacité en oxygène et en se défendant contre une faune forcément hostile.Les grottes sont générées de façon procédurale (ce qui signifie que la durée de vie du jeu est à priori assez grande) et la bande son est signée par le brillant Cedar Jones, à qui l’on doit déjà l’excellente BO de Jetpack Joyride. Bref, du beau monde…

L’univers graphique à la fois rétro-pixel et « lovecraftien » devrait séduire les amateurs d’explorations mystérieuses… et dangereuses ! A noter que Feed the Deep était déjà disponible sur Steam et sur consoles depuis le mois d’août 2024, mais l’attente en valait la peine puisque la version mobile est à priori strictement identique au jeu de base. Le premier niveau du jeu peut être joué gratuitement, et il suffira de débourser 7,99 euros pour accéder à l’intégralité du titre.