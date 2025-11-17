Apple travaillerait sur des coques iPhone faisant office d’interfaces tactiles, une idée qui résonne avec l’objectif d’un iPhone plus épuré et potentiellement sans boutons mécaniques. Les modèles Pro seraient les premiers à bénéficier de capteurs intégrés pour piloter des fonctions système directement depuis la coque, selon le leaker Instant Digital sur Weibo.

Une coque qui devient une extension de l’iPhone

L’idée serait d’intégrer des couches de capteurs tactiles directement dans la structure des coques destinées aux iPhone Pro. Cette rumeur trouve un écho dans un brevet déposé par Apple en 2024. Il décrit une « coque avec saisie pour un appareil électronique », où l’accessoire devient une surface sensible au toucher ou à la pression plutôt qu’une simple protection. Le document mentionne des zones tactiles capacitives ou à pression pour reproduire des actions traditionnellement assignées aux boutons physiques.

L’iPhone détecterait la coque et réacheminerait les commandes : le fait de toucher, presser ou faire glisser sur la coque activerait les fonctions du système. La communication et l’identification passeraient par des technologies comme le NFC afin d’assurer une reconnaissance fiable et un transfert de signal cohérent.

Certaines variantes prévoient un capteur biométrique, tel que Touch ID intégré à la coque pour déverrouiller des fonctionnalités. Cela confirme qu’Apple envisage la coque comme un prolongement natif des contrôles de l’iPhone, plutôt qu’un accessoire qui fait seulement office de protection.

Le compagnon idéal de l’iPhone sans bordures

Les rumeurs pour l’iPhone du 20e anniversaire, à l’écran courbé sur les quatre côtés, laissent peu d’espace pour des boutons mécaniques. Des fuites font état un basculement vers des couches capacitives afin de préserver une silhouette continue.

Dans ce contexte, une coque iPhone interactive servirait de compagnon naturel : volume et déclencheur photo pourraient migrer vers de grandes zones tactiles, plus accessibles en prise en main. En parallèle, ces surfaces aideraient à limiter les contacts involontaires sur un design tout‑écran en offrant des repères tactiles là où une coque classique gênerait les commandes de tranches.

Visiblement, ces coques interactives verront le jour en 2027, aux côtés de l’iPhone du 20e anniversaire.