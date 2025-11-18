Se faire voler son smartphone est une expérience traumatisante, mais pour certains utilisateurs d’Android à Londres, elle se termine par une humiliation inattendue : les voleurs leur rendent leur appareil. Le média londonien London Centric met en lumière une tendance où les voleurs ciblent quasi exclusivement les iPhone.

Les voleurs veulent des iPhone

Les témoignages recueillis sont nombreux. Sam, par exemple, s’est fait agresser par un groupe de huit individus. Après lui avoir pris son appareil photo et même son bonnet, l’un des voleurs a fait demi-tour pour lui rendre son smartphone Android avec un commentaire sans appel : « On ne veut pas de Samsung ».

Mark a vécu une situation similaire. Un voleur à vélo électrique lui a arraché son Samsung Galaxy des mains, avant de s’arrêter, de regarder le téléphone, de le jeter par terre et de repartir. Une autre personne, Simon, a quant à lui vu un potentiel agresseur perdre tout intérêt pour lui dès qu’il a sorti son téléphone, l’entendant dire à son complice que l’appareil était « nul ».

Cette tendance n’est pas due à une rareté des iPhone, puisque le marché britannique est partagé à parts quasi égales entre iOS et Android. La raison est bien plus pragmatique : la valeur de revente. Les iPhone conservent une valeur marchande bien plus élevée et stable sur le marché de l’occasion et le marché noir, ce qui les rend beaucoup plus lucratifs pour les voleurs.

Les smartphones Android, en revanche, subissent une décote beaucoup plus rapide, les rendant moins intéressants pour un recel rapide et rentable. Ainsi, dans les rues de Londres, posséder un smartphone Android semble devenir, ironiquement, une forme de protection contre le vol.