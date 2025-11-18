La première puce Wi-Fi conçue par Apple, la N1, est un succès. C’est la conclusion d’une nouvelle étude menée par Ookla, la société derrière la célèbre application de mesure de débit Speedtest. Les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone Air, équipés de cette puce, affichent des performances Wi-Fi nettement supérieures à celles de la génération précédente.

Des débits Wi-Fi en hausse grâce à la puce Apple N1

Selon les données mondiales collectées par Ookla, la puce N1 offre des vitesses de téléchargement (download) et d’envoi (upload) jusqu’à 40 % plus rapides que la puce Broadcom qui équipe les iPhone 16. En France, par exemple, la vitesse de téléchargement moyenne d’un iPhone 17 atteint 601 Mb/s, soit une augmentation de 28 % par rapport aux 468 Mb/s de l’iPhone 16.

Plus intéressant encore, l’étude révèle que la puce N1 « élève le plancher » des performances plus qu’elle ne « relève le plafond ». Concrètement, cela signifie qu’elle offre des débits plus constants et fiables, particulièrement dans des conditions de réseau Wi-Fi difficiles, ce qui est souvent plus important pour l’expérience utilisateur que des pics de vitesse théoriques.

Une limitation technique sans impact dans le monde réel

Lors de sa conception, Apple a fait le choix de limiter sa puce N1 à une bande passante de 160 MHz, alors que la norme Wi-Fi 7 peut monter jusqu’à 320 MHz. Cette décision peut brider les performances maximales de l’appareil. Cependant, l’étude d’Ookla démontre que cette limitation « n’affecte pas matériellement les performances en conditions réelles pour la plupart des gens ». Un choix qui semble avoir payé.

Bien que la puce N1 représente une avancée pour Apple, elle ne place pas l’iPhone au sommet absolu du marché. À l’échelle mondiale, l’étude montre que le Pixel 10 Pro de Google reste légèrement plus rapide, avec une vitesse moyenne de 335 Mb/s, juste devant les 329 Mb/s des iPhone 17.

Le pari d’Apple sur sa propre puce est donc une réussite, assurant aux utilisateurs une très bonne expérience Wi-Fi. C’est également très encourageant pour l’avenir quand il y aura les puces N2, N3, etc, qui seront plus performantes.