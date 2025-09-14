Les nouveaux iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air intègrent la toute nouvelle puce N1 d’Apple, dédiée à la connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread. Cependant, des documents de la FCC (régulateur américain) examinés par MacRumors révèlent une limitation de la bande passante du Wi-Fi 7 à 160 MHz.

Une bande passante du Wi-Fi 7 limitée à 160 MHz

La puce Apple N1 prend en charge une bande passante maximale de 160 MHz pour le Wi-Fi 7, contre un maximum théorique de 320 MHz pour la norme. Cette restriction empêche les appareils d’atteindre les vitesses théoriques maximales du Wi-Fi 7. Cependant, dans des conditions réelles, les performances sont souvent limitées par les fournisseurs d’accès à Internet et d’autres facteurs, rendant cette limitation négligeable pour la majorité des utilisateurs. Certains utilisateurs espéraient néanmoins que la puce N1 atteindrait les 320 MHz, contrairement à la puce Broadcom des iPhone 16 (sauf l’iPhone 16e), également limitée à 160 MHz.

Même avec cette limitation, le Wi-Fi 7 reste très performant. La norme permet la transmission simultanée sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz avec un routeur compatible, offrant des vitesses plus élevées, une latence réduite et une connectivité plus fiable. Cette capacité garantit une bonne expérience Internet pour les usages intensifs.

Les atouts de la puce Apple N1

Bien que la bande passante Wi-Fi 7 soit plafonnée avec les iPhone 17, 17 Pro et Air, Apple met en avant d’autres avantages de sa puce N1. Elle améliore les performances et la fiabilité de fonctionnalités comme le partage de connexion et AirDrop, tout en contribuant à une meilleure efficacité énergétique. Cette optimisation se traduit par une autonomie améliorée pour les nouveaux iPhone.

Pour la plupart des utilisateurs, la limitation à 160 MHz ne sera pas perceptible dans l’usage quotidien. La puce N1 positionne les iPhone 17 et iPhone Air comme des appareils ayant la dernière norme sans fil en date, avec des améliorations en matière de performance réseau et d’efficacité.