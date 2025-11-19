L’ambition de BOE de rejoindre la liste des fournisseurs d’écrans OLED pour l’iPhone 17 semble avoir volé en éclats. Selon plusieurs sources proches de la supply chain, le groupe chinois n’est pas parvenu à atteindre les normes de fiabilité imposées par Apple, mettant fin à des mois d’essais intensifs. BOE avait pourtant obtenu plus tôt dans l’année une validation conditionnelle pour fournir jusqu’à 10 millions de dalles LTPO OLED destinées aux modèles Pro vendus en Chine. Malheureusement pour le fournisseur, les tests finaux n’ont pas confirmé ce premier essai. Apple aurait estimé in fine que certains paramètres critiques « ne répondaient pas aux exigences d’endurance ».

Samsung récupère la production d’écrans OLED

Face à cet imprévu, Apple devrait réattribuer l’ensemble des commandes initialement prévues pour BOE au géant Samsung Display. Déjà fournisseur des quatre modèles de la gamme iPhone 17, le groupe sud-coréen voit ainsi son positionnement renforcé au sein de la supply chain de l’iPhone. LG Display reste pour sa part le deuxième partenaire stratégique, et fournit des écrans OLED pour trois modèles d’iPhone 17 à l’exception du Pro Max. Cette redistribution des volumes confirme au passage la domination technologique de la Corée du Sud dans la production d’écrans LTPO, un domaine où BOE n’avait encore jamais produit pour Apple à grande échelle.

Un signal fort pour l’industrie

L’incapacité de BOE à stabiliser sa production pourrait retarder son entrée durable dans la chaîne d’approvisionnement premium d’Apple. À l’inverse, Samsung profite d’un avantage immédiat, gagnant à la fois en volumes et en influence à un moment clé de la montée en cadence de la production à la fin de l’année. À l’heure où Apple généralise l’OLED LTPO sur l’ensemble de sa gamme iPhone, ce revers souligne combien la maîtrise de cette technologie d’affichage reste un enjeu stratégique central pour les futurs partenaires d’Apple. Les places seront chères…