Alors qu’il fait face à une pression antitrust croissante au Royaume-Uni, Apple tente une manœuvre défensive pour désamorcer un recours collectif visant iCloud. Lors d’une audience devant le tribunal, le fabricant d’iPhone a contesté la viabilité financière de l’action en justice de 3 milliards de livres sterling (3,40 millions d’euros) qui le vise, estimant que le bailleur de fonds derrière la plainte est au bord du gouffre.

Le financement du procès en question

L’attaque d’Apple ne porte pas sur les pratiques d’iCloud, mais sur les coulisses financières du dossier. La société a signalé au Competition Appeal Tribunal (CAT) que Litigation Capital Management (LCM), le tiers finançant l’action du groupe de consommateurs Which?, a subi un effondrement plus que notable. La valeur de LCM a chuté de 99 % par rapport à son niveau de novembre 2024, ne pesant plus que 12 millions de livres sterling (13,6 millions d’euros).

Pour Apple, cette dégringolade soulève une question critique : le fonds a-t-il encore les reins assez solides pour soutenir un tel procès ? L’entreprise craint de ne pas pouvoir récupérer ses frais juridiques si le financement venait à être coupé ou si LCM se retrouvait insolvable. Elle reproche également un manque de transparence envers le tribunal sur cette situation précaire.

Le fond du dossier : le verrouillage d’iCloud

Si Apple cherche à invalider la procédure, c’est pour éviter de répondre aux accusations portées par Which?. L’association estime que les pratiques de stockage d’Apple enferment les utilisateurs dans l’écosystème d’iCloud, les obligeant à payer plus cher que dans un marché concurrentiel sain. La plainte couvre une période allant du 1er octobre 2015 à nos jours et vise à obtenir une compensation pour les consommateurs ainsi qu’une injonction pour stopper ces pratiques.

Cette bataille intervient dans un climat tendu pour Apple. Le tribunal vient de refuser à l’entreprise la permission de faire appel dans une autre affaire majeure concernant l’App Store, où elle a été jugée coupable d’abus de position dominante, risquant là aussi plus d’un milliard de livres sterling de dommages.