L’affaire est sérieuse : Apple fait face à une plainte à 3 milliards de livres (3,78 milliards de dollars) du groupe de consommateurs britannique Which?, ce dernier accusant l’entreprise d’enfreindre le droit de la concurrence en limitant l’accès à des services cloud alternatifs et en facturant excessivement le stockage iCloud. Pour rappel, Apple fournit aux utilisateurs 5 Go de stockage gratuit, puis les invite à acheter un espace supplémentaire, les prix oscillant de 0,99 £ par mois pour 50 Go à 54,99 £ par mois pour 12 To. Which? prétend qu’Apple « piège » littéralement ses clients iCloud en rendant particulièrement difficile le passage à d’autres fournisseurs.

Le groupe de consommateurs a déposé une plainte auprès du Competition Appeal Tribunal, et demande des dommages et intérêts pour 40 millions d’utilisateurs d’Apple au Royaume-Uni, soit 70 £ (de dommages) par client si la demande est acceptée par le juge. Which? exhorte en outre Apple à résoudre l’affaire sans litige en offrant des remboursements et en ouvrant iOS à d’autres services cloud. Anabel Hoult, la CEO de Which?, a justifié cette démarche : « En intentant cette action, nous pouvons aider les consommateurs à obtenir la réparation qui leur est due, décourager un comportement similaire à l’avenir et créer un marché meilleur et plus concurrentiel. »

Sans surprise, Apple a vigoureusement nié ses allégations, arguant que ses pratiques commerciales pour iCloud ne sont pas anticoncurrentielles et affirme que près de la moitié de ses clients ne paient pas pour des abonnements iCloud+. La société défend également ses tarifs comme étant comparables à ceux d’autres fournisseurs de services de cloud.