Apple a finalement décidé de ne pas faire de appel d’une décision juridique au Royaume-Uni concernant l’enquête visant les navigateurs Internet et le cloud gaming.

L’enquête va reprendre au sujet du cloud gaming et des navigateurs

Fin novembre, la Cour d’appel de Londres a annulé un précédent verdict qui avait interrompu l’enquête, renforçant ainsi la Competition and Markets Authority (CMA), à savoir l’autorité britannique de la concurrence. Un délai de grâce de 21 jours a été accordé avant la reprise de l’enquête, afin de donner à Apple suffisamment de temps pour répondre.

Apple avait la possibilité jusqu’au 18 décembre de faire appel devant la Cour suprême, mais le groupe a décidé de ne pas le faire. Cela signifie que l’enquête de la CMA va reprendre pour examiner l’influence de l’entreprise sur le marché des navigateurs mobiles et son approche du cloud gaming sur l’App Store.

Sur son site, la CMA indique :

18 décembre 2023 : le délai imparti à Apple pour demander à la Cour d’appel l’autorisation de faire appel de la décision de la Cour est désormais expiré. Par conséquent, conformément à l’ordonnance de la Cour datée du 30 novembre 2023, l’enquête de marché reprendra le 24 janvier 2023.

En novembre 2022, la CMA a ouvert une enquête sur les restrictions relatives au cloud gaming et aux navigateurs mises en place par Apple et Google, suggérant que les deux entreprises freinaient l’innovation et augmentaient les coûts pour les développeurs, les fournisseurs de cloud gaming et ceux qui proposent des navigateurs. Cette décision a d’abord été annulée par le Tribunal d’appel de la concurrence, qui a donné raison à Apple en estimant que la CMA avait mis trop de temps à ouvrir une enquête. Mais comme nous pouvons le voir, la situation a évolué.

Les règles sur iOS dérangent

Dans le cas d’iOS, Apple impose aux navigateurs (Firefox, Chrome, etc) d’utiliser WebKit, le moteur de rendu de Safari. De fait, Firefox, Chrome et les autres sont l’équivalent de Safari, mais avec une interface différente. Ils n’utilisent pas leurs propres moteurs de rendu.

Pour le cloud gaming, Apple a des règles très strictes qui imposent aux services de lister chaque jeu sur l’App Store. Le fabricant interdit aux Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now et autres de proposer une seule application qui regroupe tous les jeux.