Apple et Google sont dans le viseur du Royaume-Uni qui a décidé d’ouvrir une enquête concernant leur domination sur mobiles avec iOS et Android, plus particulièrement avec les navigateurs Internet. Il est également question du cloud gaming, avec Apple qui impose des règles très strictes sur le sujet avec iOS.

Une enquête du Royaume-Uni visant Apple et Google

L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) au Royaume-Uni a annoncé que les réponses à sa consultation de juin avaient révélé un « soutien substantiel » en faveur d’une enquête complète sur la façon dont Apple et Google dominent le marché et sur la façon dont Apple restreint le cloud gaming par le biais de son App Store.

La consultation a révélé que 86% des personnes interrogées sont favorables à un examen plus approfondi de la domination du marché par Apple et Google. Les groupes proposant des navigateurs Internet, les développeurs Web et les fournisseurs de services de cloud gaming ont déclaré que les écosystèmes mobiles des géants de la tech nuisent à leurs activités, freinent l’innovation et ajoutent des coûts inutiles. Pour rappel, la CMA a déjà estimé qu’Apple et Google représentaient un « duopole effectif ».

Selon l’autorité britannique, 97% de la navigation Internet mobile au Royaume-Uni en 2021 s’est fait sur des navigateurs utilisant le moteur de rendu d’Apple ou de Google, de sorte que toute restriction peut avoir un impact majeur sur l’expérience des utilisateurs.

« De nombreuses entreprises et développeurs Web britanniques nous disent qu’ils ont l’impression d’être freinés par les restrictions fixées par Apple et Google », a déclaré Sarah Cardell, directrice générale par intérim de la CMA. « Nous prévoyons d’enquêter pour savoir si les inquiétudes que nous avons entendues sont justifiées et, dans l’affirmative, d’identifier des mesures pour améliorer la concurrence et l’innovation dans ces secteurs ».

La réaction des deux sociétés

L’enquête de la CMA visant Apple et Google va durer 18 mois. L’autorité peut demander à Apple et Google de lui fournir des informations détaillées afin de tirer des conclusions et de mettre en œuvre des mesures correctives juridiquement contraignantes. Dans le cas d’Apple, cela pourrait se traduire par un peu plus de libertés avec l’App Store.

« Nous continuerons à nous engager de manière constructive avec l’Autorité de la concurrence et des marchés pour expliquer comment notre approche favorise la concurrence et le choix, tout en veillant à ce que la vie privée et la sécurité des consommateurs soient toujours protégées », a déclaré un porte-parole d’Apple. Un porte-parole de Google a déclaré que bon nombre des préoccupations soulevées par la CMA à l’égard d’iOS ne s’appliquent pas à son système Android. « Android offre aux gens un plus grand choix d’applications et de magasins d’applications que toute autre plateforme mobile », a déclaré le porte-parole.