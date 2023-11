L’enquête sur Apple concernant ses restrictions avec le cloud gaming et les navigateurs tiers va pouvoir avoir lieu au Royaume-Uni. La Cour d’appel de Londres a décidé que les allers-retours entre Apple et un organisme de surveillance antitrust britannique allaient se poursuivre.

Apple fera bien l’objet d’une enquête

En novembre 2022, la Competition and Markets Authority (CMA), à savoir l’autorité britannique de la concurrence, a ouvert une enquête sur les restrictions relatives au cloud gaming et aux navigateurs mises en place par Apple et Google, suggérant que les deux entreprises freinaient l’innovation et augmentaient les coûts pour les développeurs, les fournisseurs de cloud gaming et ceux qui proposent des navigateurs. Cette décision a d’abord été annulée par le Tribunal d’appel de la concurrence, qui a donné raison à Apple en estimant que la CMA avait mis trop de temps à ouvrir une enquête.

Mais il y a un retournement de situation aujourd’hui, avec la Cour d’appel de Londres qui estime que la CMA a agi dans les limites de la loi, en rejetant l’argument d’Apple concernant les délais. Il est ajouté que le rôle de la CMA est de promouvoir la compétition et la sauvegarde des intérêts des consommateurs.

Ainsi, l’autorité britannique de la concurrence va pouvoir reprendre son enquête sur Apple concernant le cloud gaming et les navigateurs. Cela reste pour l’instant en suspens dans l’attente de la décision d’Apple de faire appel devant la Cour suprême.

En l’état, Apple n’autorise pas les services de cloud gaming comme le Xbox Game Pass tels qu’ils existent. Le groupe refuse une application tout-en-un, il exige que chaque jeu soit listé sur l’App Store. Pour les navigateurs tiers, tous doivent obligatoirement utiliser WebKit, le moteur de rendu de Safari. En d’autres termes, Firefox et Chrome sur iOS sont l’équivalent de Safari, mais avec une interface différente. Google et Mozilla veulent pouvoir utiliser leurs propres moteurs, comme sur PC/Mac.