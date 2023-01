Apple a demandé à l’Autorité britannique de la concurrence (Competition and Markets Authority) de réexaminer sa décision consistant à lancer une enquête sur son écosystème mobile au Royaume-Uni.

En novembre, l’autorité britannique a décidé d’ouvrir une enquête concernant la domination d’Apple et de Google sur mobile avec respectivement iOS et Android. Cela concerne tout particulièrement les navigateurs Internet (Safari et Chrome), ainsi que le cloud gaming.

Dans un document déposé auprès du tribunal d’appel de la concurrence, les avocats d’Apple estiment que l’enquête devrait être réexaminée et que des mesures provisoires devraient être accordées si la décision de l’autorité britannique est annulée, et s’il y a « une déclaration selon laquelle la décision MIR et l’enquête de marché prétendument lancée par référence à celle-ci sont invalides et sans effet juridique ».

Estimant que l’autorité britannique n’a respecté aucune de ses exigences légales lors de l’officialisation de l’enquête, Apple demande que la décision soit annulée, tout comme l’enquête.

Apple est dans le viseur de plusieurs autorités dans le monde pour son monopole avec iOS. Dans le cas d’iOS et de l’enquête britannique, Apple impose aux navigateurs Internet comme Firefox et Chrome d’utiliser WebKit, à savoir le moteur de rendu de Safari. Google et Firefox ne peuvent donc pas utiliser leurs moteurs (Blink/Chromium et Gecko). Pour le cloud gaming, Apple a des règles drastiques, comme le fait que chaque jeu doit sa fiche sur l’App Store. Il y a également d’autres limitations.