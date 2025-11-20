Les iPhone supportent déjà la 5G+ (5G SA) en France, mais ce n’est pas encore le cas de Free Mobile, du moins sur iPad. L’opérateur dit travailler avec Apple à ce sujet, mais c’est compliqué.

Ça traîne pour la 5G+ de Free Mobile sur iPad

Depuis le mois d’août, Orange supporte la 5G+ sur iPad. Le changement a été fait avec iPadOS 26 et le « carrier bundle » correspondant. Mais qu’en est-il de Free Mobile ? L’opérateur a réagi aujourd’hui via son compte Free 1337 sur X, à savoir son compte dédié au réseau. Il indique : « Nous avons informé Apple depuis bien longtemps. La situation reste figée mais nous travaillons avec eux pour trouver une solution ».

Free Mobile semble donc suggérer que tout est prêt de son côté et qu’il faut maintenant attendre le feu vert d’Apple. Mais pourquoi existe-t-il un blocage ? Il n’y a pas de réponse pour le moment.

Pour rappel, la 5G+ (5G SA) est un réseau qui utilise des infrastructures entièrement dédiées et indépendantes, ne reposant sur aucune infrastructure 4G, tandis que la 5G NSA (Non-Standalone Access), celle qui a été utilisée jusqu’à présent par les opérateurs, exploite les infrastructures 4G existantes pour monter en puissance. L’idée avec cette « vraie » 5G est d’avoir de meilleurs débits, une latence réduite et une fiabilité renforcée.