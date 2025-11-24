CNN, l’un des plus gros médias sur Apple News, a décidé de retirer ses articles sur l’application d’actualités. Le retrait s’est fait discrètement, il n’y a pas eu d’annonce publique.

Le retrait de CNN sur Apple News a eu lieu ce week-end. Les utilisateurs de l’application Apple News peuvent consulter les articles de nombreux médias dans un seul et même endroit. Mais voilà maintenant que l’un des plus importants a quitté la plateforme.

Pourquoi ce retrait ? On peut imaginer que CNN n’était plus vraiment satisfait par l’accord initialement signé avec Apple. Aussi, le groupe cherche de plus en plus à créer son propre service en ligne payant. Mais le média et le fabricant d’iPhone ne sont pas en conflit pour autant. Selon Semafor, les deux groupes discutent en ce moment pour tenter de trouver un nouvel accord. Cela permettrait d’avoir de nouveau les articles de CNN sur l’application Apple News.

Toujours une disponibilité limitée à quatre pays

Il faut savoir qu’Apple News a une disponibilité plus que limitée. En effet, le service est uniquement disponible dans quatre pays : États-Unis, Canada, Royaume-Uni et Australie. Cela fait des années qu’il existe et il y a eu des signes encourageants en début d’année concernant une expansion dans de nouveaux pays. Mais en l’état, rien n’a bougé.

Il faut dire que la firme de Cupertino doit réussir à négocier avec d’importants médias dans chaque pays pour afficher leurs articles, ce qui n’est pas simple. Le problème vient essentiellement de la monétisation. En effet, il faut bien payer les médias quand leurs articles sont lus sur l’application.

Il existe également Apple News+, un abonnement payant (12,99 $/mois aux États-Unis) qui donne accès à des centaines de magazines et journaux, des articles au format audio et plus encore.