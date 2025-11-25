Un iPad, ayant appartenu au défunt joueur de baseball Tyler Skaggs, est devenu la pièce maîtresse du procès civil opposant sa famille à son ancienne équipe, les Angels de Los Angeles. Si l’objet semble anecdotique face au drame, il pourrait justifier une condamnation financière importante.

La place de l’iPad dans cette affaire

Pour comprendre l’enjeu, il faut se pencher sur les spécificités du droit en Californie. Dans cet État, les plaintes pour mort injustifiée ne permettent généralement pas de réclamer des dommages et intérêts punitifs. Toutefois, une exception existe : des réparations peuvent être accordées dans le cadre de demandes dites de « survie », à condition que le défunt ait subi des dommages matériels avant son décès.

C’est ici que l’iPad entre en scène. L’équipe juridique de la famille de Tyler Skaggs tente de prouver que l’iPad, évalué à environ 2 000 dollars, a été endommagé de manière irréparable par le fentanyl fourni par Eric Kay, ancien directeur de la communication des Angels. En effet, c’est sur la surface de cet écran que le joueur a aligné les stupéfiants avant de les consommer, entraînant son décès le 1er juillet 2019. Eric Kay est celui qui a procuré la pilule mortelle.

400 millions de dollars de dommages punitifs ?

La valeur de la tablette importe peu. L’iPad, qui est actuellement chez l’administration de contrôle des drogues (DEA) aux États-Unis, sert de levier légal pour punir l’organisation sportive. L’objectif est de débloquer des dommages punitifs qui pourraient atteindre 400 millions de dollars.

L’avocat de la famille de Tyler Skaggs ne cache pas cette stratégie auprès de The Atlantic, estimant que l’affaire « réclame des dommages punitifs qui sont conçus pour punir et dissuader la partie responsable ». Il estime que les audiences des deux derniers mois démontrent sans équivoque que « les Angels méritent d’être punis pour ce qu’ils ont fait ».

Cette approche s’appuie sur un précédent célèbre : le procès civil d’O.J. Simpson. À l’époque, bien que les seuls dégâts matériels concernaient des vêtements, le jury avait octroyé 25 millions de dollars en dommages punitifs. La famille de Tyler Skaggs espère que la destruction technique de cet iPad suffira, de la même manière, à déclencher une sanction financière massive contre la franchise de MLB, à savoir la ligue de baseball.