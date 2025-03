C’est la fin d’une enquête de 6 ans, et il aura fallu un iPad pour résoudre le casse-tête. Pas n’importe quel iPad en plus puisque la tablette était immergée dans la Tamise à Londres depuis plus de 5 ans. Si l’on en croit la BBC, les enquêteurs sont parvenus à la conclusion que trois hommes — Louis Ahearne, Stewart Ahearne et Daniel Kelly — étaient impliqués dans le vol d’un vase Ming en Suisse, le cambriolage d’un appartement de luxe en Angleterre, et même une tentative de meurtre sur une autre criminel londonien (qui a terminé paralysé).

L’enquête s’est accélérée au mois de novembre 2024. La Police a alors utilisé un détecteur de métaux près de John Harrison Way, sur les bords de la Tamise, puis directement dans le fleuve londonien : « On savait juste que Kelly était sorti du véhicule à cet endroit — rien de plus », a déclaré l’inspecteur en chef Webb. « On pensait trouver une arme à feu… mais à la place, c’était un iPad cellulaire » Malgré l’état déplorable de l’appareil après tant d’années passées au fond de l’eau, la carte SIM a pu être récupérée et il s’avère que les données de cette carte étaient parfaitement exploitables. Certaines des données de la carte SIM ont ainsi permis de faire le lien entre les suspects et même de remonter jusqu’à l’achat en ligne de mobiles « burner » Nokia utilisés lors de la tentative de meurtre !

Suite à cette trouvaille inespérée, les trois hommes sus-cités ont été inculpés puis reconnus coupables de complot en vue de commettre un meurtre (entre autres chefs d’accusation). Leur sort définitif sera connu le 25 avril 2025.