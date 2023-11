C’est une scène digne d’un film policier. On apprenait il y une semaine environ que des appareils électroniques appartenant au maire de New-York Eric Adams avaient été saisis par le FBI dans le cadre d’une enquête fédérale portant sur le financement de sa campagne. De nouvelles informations nous sont parvenus ce vendredi 17 novembre, encore plus saisissantes : les deux iPhone ainsi que l’iPad du maire ont été saisis en pleine rue ! « Lundi soir, le FBI a approché le maire à l’issue d’un événement. Le maire a immédiatement donné suite à la demande du FBI et leur a remis des appareils électroniques » a ainsi déclaré dans un communiqué Boyd Johnson, l’avocat du maire. L’avocat ajoute qu’Eric Adams n’a « été accusé d’aucun acte répréhensible ». Les appareils saisis ont été remis à leur propriétaire peu de temps après.

Cette saisie spectaculaire s’est doublée d’une perquisition chez Brianna Suggs, qui n’est autre que la responsable de la collecte de fonds de la campagne de l’actuel maire. Face à ces accusations de fraude, Eric Adams affirme n’avoir « rien à cacher », et demande même à ses collaborateurs de coopérer « pleinement à toute forme d’enquête ». Le FBI soupçonne quant à lui le maire de New York d’avoir bénéficié lors de sa campagne de fonds « masqués » provenant du gouvernement ou de ressortissants turcs.