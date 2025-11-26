Après plusieurs années de retards et de tergiversations, le projet de campus d’Apple dans le Research Triangle Park (RTP) en Caroline du Nord repart sur de nouvelles bases : l’État a en effet officiellement accordé une extension de quatre ans à la firme de Cupertino pour que cette dernière puisse respecter ses engagements en matière d’embauche et d’investissement. Ce délai reporte le point de départ du calendrier à 2027, au lieu de 2024 initialement.

Des obligations redéfinies… et ambitieuses

Dans le cadre du nouvel accord, Apple devra embaucher au moins 126 salariés pour la fin de l’année 2027. Ensuite, le seuil montera à 1 719 postes d’ici la cinquième année, puis 2 700 à l’horizon 2034. Ces recrutements visent des profils spécialisés : ingénierie logicielle, intelligence artificielle, machine learning, etc.

Le campus devait initialement représenter un investissement d’environ 500 à 550 millions de dollars pour Apple, avec près d’un milliard engagé au total dans l’État — comprenant des avantages fiscaux et des contributions à l’infrastructure locale.

Un projet suspendu, mais un engagement maintenu

Depuis l’annonce du projet en 2021, les travaux n’ont jamais réellement débuté. En 2024, Apple avait même officiellement mis le chantier en pause. Toutefois, l’entreprise assure rester attachée à cette implantation : près de 600 employés travaillent déjà dans des bureaux provisoires à Raleigh, et Apple affirme souhaiter que les choses avancent « dans les années à venir ». On verra donc en 2027 si le point d’étape est respecté. Ce n’est en tout cas pas l’argent qui manque…