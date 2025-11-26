Il existe déjà des clones de l’iPhone Pocket, l’accessoire de mode d’Apple en partenariat avec ISSEY MIYAKE, en Chine. Le produit d’Apple est maintenant en rupture de stock, mais ce n’est pas le cas des copies.

Apple s’est fait plaisir au niveau du prix pour l’iPhone Pocket, avec le modèle court qui était à 159,95 euros et le modèle long à 249,95 euros. Dans les deux cas, il s’agissait d’une édition limitée. Voici comment Apple présentait son accessoire :

L’iPhone Pocket est une collaboration entre Apple et ISSEY MIYAKE. Basé sur un respect mutuel et une approche partagée du design, il s’inspire du concept « a piece of cloth » (une pièce de tissu) et présente une construction unique en maille 3D conçue pour envelopper entièrement l’iPhone, tout en s’étendant pour s’adapter à vos objets du quotidien. Doté d’une structure en maille côtelée évoquant le plissé original d’ISSEY MIYAKE, l’iPhone Pocket est une belle façon de porter et de transporter l’iPhone. Lorsqu’il est étiré, le textile ajouré laisse subtilement entrevoir son contenu et vous permet d’apercevoir l’écran de votre iPhone. Né de l’idée de créer une poche supplémentaire, tout en étant ludique et polyvalent, l’iPhone Pocket est disponible dans un format court (en huit couleurs) et dans un format long (en trois couleurs), et peut se porter de différentes manières : à la main, attaché à un sac ou directement sur le corps.

De faux modèles d’iPhone Pocket sont en vente en Chine

Maintenant, des clones de l’iPhone Pocket sont en vente sur AliExpress avec un modèle vendu 9,39 euros, un autre pour 11,19 euros et encore un autre pour 22,39 euros. Autant dire que la différence de prix est impressionnante. Surtout, certains vendeurs chinois affirment que leur modèle est une copie exacte de l’iPhone Pocket d’Apple, avec toutefois le retrait de la mention ISSEY MIYAKE.

Ici, il n’est pas question d’édition limitée, les vendeurs chinois ne se limitant pas à un nombre d’exemplaires en particulier. Donc si vous avez raté l’accessoire d’Apple ou si vous jugez qu’il coûtait bien trop cher, il y a maintenant des alternatives pour cette « chaussette » protégeant l’iPhone.