L’iPhone Pocket, à savoir un accessoire de mode d’Apple en partenariat avec ISSEY MIYAKE, est désormais en rupture de stock en France et dans les autres pays où il était en vente depuis le 14 novembre.

Plus de stock pour l’iPhone Pocket

Il y avait déjà une rupture de stock pour plusieurs modèles dans les jours qui ont suivi la commercialisation. Et maintenant, c’est une réalité pour toutes les variantes en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, en Italie, au Japon, à Singapour et en Corée du Sud. L’accessoire était uniquement en vente dans ces pays. En France, le modèle court de l’iPhone Pocket était vendu pour 159,95 euros et le modèle long était à 249,95 euros.

Voici comment Apple présente son accessoire :

L’iPhone Pocket est une collaboration entre Apple et ISSEY MIYAKE. Basé sur un respect mutuel et une approche partagée du design, il s’inspire du concept « a piece of cloth » (une pièce de tissu) et présente une construction unique en maille 3D conçue pour envelopper entièrement l’iPhone, tout en s’étendant pour s’adapter à vos objets du quotidien. Doté d’une structure en maille côtelée évoquant le plissé original d’ISSEY MIYAKE, l’iPhone Pocket est une belle façon de porter et de transporter l’iPhone. Lorsqu’il est étiré, le textile ajouré laisse subtilement entrevoir son contenu et vous permet d’apercevoir l’écran de votre iPhone. Né de l’idée de créer une poche supplémentaire, tout en étant ludique et polyvalent, l’iPhone Pocket est disponible dans un format court (en huit couleurs) et dans un format long (en trois couleurs), et peut se porter de différentes manières : à la main, attaché à un sac ou directement sur le corps.

Peut-on s’attendre à un nouveau stock à l’avenir ? Cela semble peu probable. La raison est que l’iPhone Pocket est présenté par Apple comme une édition limitée.