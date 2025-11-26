Dans un marché avec de plus en plus de navigateurs dopés à l’intelligence artificielle, l’équipe derrière le moteur de recherche Kagi fait un pari à contre-courant. Avec le lancement de la version 1.0 d’Orion sur Mac, elle propose un navigateur qui ne cherche pas à tout révolutionner par l’IA, mais à perfectionner les fondamentaux : la vitesse et la confidentialité.

Orion utilise WebKit, le même moteur que Safari

Contrairement à la majorité des navigateurs concurrents qui s’appuient sur Chromium (Google) ou Gecko (Firefox), Orion est bâti sur WebKit, le moteur qui fait tourner Safari. Ce choix technique n’est pas anodin : il vise à offrir une intégration native et une fluidité optimale pour les utilisateurs de produits Apple.

L’expérience se distingue par plusieurs fonctionnalités ergonomiques avancées :

Le mode de concentration permet de transformer n’importe quel site en une application Web épurée, idéale pour la lecture ou la rédaction sans distraction.

La prévisualisation des liens offre un coup d’œil rapide sur un contenu depuis n’importe quelle application sans avoir à ouvrir un nouvel onglet, préservant ainsi l’organisation de l’espace de travail.

La gestion des profils va plus loin que la moyenne en isolant complètement les cookies, les extensions et les réglages pour chaque usage (travail, personnel, loisirs), traitant chaque profil comme une application distincte.

Une mini-barre d’outils, un menu déroulant et des réglages pour ajuster l’apparence et les commandes de chaque page afin que le Web s’adapte à chaque utilisateur.

C’est gratuit, mais un abonnement optionnel existe

Orion est entièrement gratuit au téléchargement et à l’utilisation, incluant même 200 recherches Kagi (alternative payante au moteur de recherche de Google) offertes sans création de compte. Pour se financer sans vendre les données de ses utilisateurs, l’entreprise mise sur une offre optionnelle qui donne accès à Orion+.

Pour 5 dollars par mois, cet abonnement débloque des outils de confort comme les fenêtres flottantes (pour garder une vidéo au premier plan), des options de personnalisation poussées (boutons programmables, icônes) et un accès anticipé aux futures fonctionnalités.

La feuille de route pour l’année à venir promet d’ailleurs d’approfondir cette personnalisation, d’améliorer encore la stabilité sur les applications Web complexes et de renforcer l’intégration avec les outils intelligents de Kagi.

La version macOS du navigateur Orion rejoint ainsi l’application iOS déjà disponible sur l’App Store, complétant l’offre mobile. Une version pour Windows et Linux est également en développement.