L’affaire autour de Traqués, la série française qui devait arriver sur Apple TV début décembre avant d’être brusquement retirée, continue de faire couler beaucoup d’encre. Le retrait total du programme (annoncé le 21 novembre), a été une surprise totale : Apple a en effet supprimé tout élément en lien avec la série, soit les bandes-annonces, les affiches ainsi que les références de la série sur Apple TV, comme si cette dernière n’avait jamais existé. Selon plusieurs sources concordantes, cette décision serait liée à un cas de plagiat du roman Shoot de Douglas Fairbairn publié dans les années 1970.

Un réalisateur qui finit par reconnaître l’« inspiration »

D’après le journaliste médias Clément Garin (généralement très bien informé), le réalisateur Cédric Anger aurait finalement admis s’être « librement et étroitement inspiré » de l’ouvrage après avoir initialement nié toute similitude. Les critiques qui ont pu visionner la série avant son retrait décrivent une proximité marquée entre les deux œuvres, à l’exception notable de la fin de la série.

Un casse-tête financier pour Apple et Gaumont

La situation pose un réel problème stratégique pour Apple. Traqués aurait coûté près de 16 millions de dollars, un investissement dont Apple ne souhaite visiblement pas faire le deuil. Afin d’éviter un total fiasco industriel et juridique, la firme de Cupertino envisagerait désormais d’acquérir rétroactivement les droits du roman. Il s’agirait là d’une opération particulièrement coûteuse : les ayants droit de Douglas Fairbairn pourraient en effet réclamer autour d’un million de dollars, bien au-delà du montant habituel de ces droits estimé à environ 300 000 dollars. La pilule est sans doute d’autant plus dure à avaler pour Apple que ni le californien ni Gaumont n’auraient validé la production d’une série déjà multi-adaptée (un film est sorti).

Le rachat des droits apparaît donc comme la seule voie pour sauver la série et pour ne pas jeter en l’air des millions de dollars. Reste à savoir si cette solution permettra un jour à Traqués de réapparaître sur Apple TV, ou si cette dernière rejoindra la liste des (rares) projets enterrés juste avant leur diffusion.