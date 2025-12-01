Le dernier iPad Pro équipé de la puce M5 introduit une nouveauté notable, soit la capacité d’alimenter un écran externe à 120 Hz grâce à Adaptive Sync. Il s’agit d’une première dans l’histoire des iPad : la compatibilité avec ce type d’écran externe soulève évidemment l’espoir d’un moniteur externe Apple de nouvelle génération, capable d’afficher le même niveau de performance que les MacBook Pro haut de gamme.

Un Studio Display remis au goût du jour ?

Depuis 2022, le moniteur Studio Display se contente d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, tandis que l’industrie a largement emprunté le virage du 120 Hz (voire plus). Plusieurs sources affirment désormais qu’Apple prépare une importante mise à niveau pour son moniteur, une mise à niveau qui interviendrait au début de l’année 2026. Un écran codé « J427 » — vraisemblablement un successeur du Studio Display — fait actuellement l’objet de diverses spéculations après avoir été repéré dans le code interne de l’entreprise.

Mini-LED, ProMotion et A19 Pro : une configuration ambitieuse

Selon l’analyste spécialisé Mark Gurman, le nouveau moniteur pourrait s’appuyer sur une dalle 27 pouces à rétroéclairage mini-LED — améliorant luminosité, contraste et précision des couleurs. Couplé à un taux de rafraîchissement 120 Hz et potentiellement à la puce A19 Pro, ce modèle placerait enfin Apple dans la course aux écrans professionnels ultra-performants, et de même niveau que les dalles des MacBook Pro.

Un écosystème Apple plus fluide et cohérent

Le rapprochement entre les capacités du M5 iPad Pro et les attentes autour d’un Studio Display renouvelé témoigne de la stratégie d’Apple, qui consiste à offrir un écosystème homogène, capable de s’adapter aux besoins des créatifs comme des professionnels exigeants. Si l’on ajoute le support d’Adaptive Sync, d’une dalle mini-LED et d’un taux 120 Hz, le futur Studio Display pourrait vite devenir un incontournable pour les professionnels ou semi-pros du montage, de la retouche, du graphisme ou du streaming vidéo.

Reste évidemment à voir si ce projet va bel et bien voir le jour, mais les indices s’accumulent, et les changements apportés à l’iPad Pro M5 pourraient n’être que l’étape visible d’un plan bien plus vaste visant à moderniser l’offre d’écrans externes de la marque. Les professionnels de l’image comme les créatifs ont désormais un bon motif d’espérer.