Plus le temps passe et plus Traqués prend des airs de fiasco. Pour rappel, la série française soupçonnée de plagiat (le réalisateur aurait reconnu une influence « étroite » du roman Shoot, de Douglas Fairbairn datant de 1973) a été retirée des programmes à venir sur la plateforme il y a deux semaines, et il se murmurait alors qu’Apple souhaitait racheter les droits afin de ne pas perdre les 16 millions de dollars investis dans la série.

Des ayants-droits introuvables

Malheureusement pour la firme de Cupertino, rien ne semble se dérouler comme prévu. Si l’on en croit Clément Garin – le spécialiste des médias qui avait déjà fait fuiter l’information sur le rachat des droits de la série -, Apple peinerait à retrouver les ayants droits. Douglas Fairbairn est décédé en 1997, et le seul membre de la famille encore vivant serait un homme de 85 ans, qui ne serait pas directement joignable.

La maison d’édition dispose t-elle encore des droits sur le roman ? Nul ne le sait à date, si bien qu’Apple a décidé de tirer tout ce méli-mélo au clair en embauchant… un détective privé ! A défaut de pouvoir rapidement diffuser la série Traqués, ces rebondissements pourraient bien constituer la trame d’une nouvelle série.