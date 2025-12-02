Apple a mis en ligne I’m Not Remarkable, une nouvelle publicité qui fait aussi office de chanson et qui met en avant les fonctions d’accessibilité que l’on retrouve sur iPhone, iPad, Mac et d’autres produits.

Une musique pour vanter l’accessibilité chez Apple

La publicité regroupe plusieurs personnes en situation de handicap qui chantent pour détailler l’intérêt des fonctions d’accessibilités sur les produits Apple. On retrouve les éléments suivants :

VoiceOver sur iPhone

Zoom sur iPhone

Saisie sur écran braille sur iPhone

Loupe sur Mac

AssistiveTouch sur Apple Watch

Accès braille sur iPad

AssistiveTouch sur iPad

Reconnaissance des sons et des noms sur iPhone

Lecteur d’accessibilité sur Mac

Sous-titres en direct sur iPad

Santé auditive pour AirPods Pro et iPhone

Commande vocale sur iPhone

Dans la description de sa publicité sur YouTube, Apple indique :

Les produits Apple sont conçus pour tous les étudiants. Les fonctionnalités d’accessibilité telles que la loupe sur Mac, le lecteur d’accessibilité, l’accès au braille, VoiceOver, la reconnaissance vocale et de noms et les sous-titres en direct peuvent améliorer l’accès, faciliter l’apprentissage et créer de nouvelles opportunités pour les personnes handicapées qui souhaitent étudier, socialiser et réussir à l’université.

Et si vous avez appréciez la musique, sachez que vous pouvez la retrouver à l’écoute en streaming sur Apple Music. Il y a la version originale de 2m49 et une version radio de 2m19. Le groupe est Kittyy & The Class.