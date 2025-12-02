Apple diffuse une publicité pour vanter les fonctions d’accessibilité en chanson
Apple a mis en ligne I’m Not Remarkable, une nouvelle publicité qui fait aussi office de chanson et qui met en avant les fonctions d’accessibilité que l’on retrouve sur iPhone, iPad, Mac et d’autres produits.
Une musique pour vanter l’accessibilité chez Apple
La publicité regroupe plusieurs personnes en situation de handicap qui chantent pour détailler l’intérêt des fonctions d’accessibilités sur les produits Apple. On retrouve les éléments suivants :
- VoiceOver sur iPhone
- Zoom sur iPhone
- Saisie sur écran braille sur iPhone
- Loupe sur Mac
- AssistiveTouch sur Apple Watch
- Accès braille sur iPad
- AssistiveTouch sur iPad
- Reconnaissance des sons et des noms sur iPhone
- Lecteur d’accessibilité sur Mac
- Sous-titres en direct sur iPad
- Santé auditive pour AirPods Pro et iPhone
- Commande vocale sur iPhone
Dans la description de sa publicité sur YouTube, Apple indique :
Les produits Apple sont conçus pour tous les étudiants. Les fonctionnalités d’accessibilité telles que la loupe sur Mac, le lecteur d’accessibilité, l’accès au braille, VoiceOver, la reconnaissance vocale et de noms et les sous-titres en direct peuvent améliorer l’accès, faciliter l’apprentissage et créer de nouvelles opportunités pour les personnes handicapées qui souhaitent étudier, socialiser et réussir à l’université.
Et si vous avez appréciez la musique, sachez que vous pouvez la retrouver à l’écoute en streaming sur Apple Music. Il y a la version originale de 2m49 et une version radio de 2m19. Le groupe est Kittyy & The Class.