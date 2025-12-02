Apple propose aujourd’hui une mise à jour logicielle pour la batterie MagSafe pour iPhone Air, passant le firmware de 8A351 à 8B25.

Une mise à jour logicielle pour la batterie MagSafe

Vous pouvez vérifier votre version en allant dans Réglages > Général > Informations > Batterie MagSafe pour iPhone Air. La nouvelle mise à jour est listée en tant que version 99.0. L’ancienne était numérotée 91.0.

Quelles sont les nouveautés de cette mise à jour (qui se veut la deuxième depuis la sortie de l’accessoire en septembre) ? Il est impossible de répondre pour la simple raison qu’Apple ne rend pas l’information publique. De même, il n’existe aucun moyen d’installer soi-même le firmware. Le téléchargement s’effectue automatiquement en tâche de fond.

Voici comment Apple présente la batterie MagSafe pour iPhone Air :

La Batterie MagSafe pour iPhone Air a été créée exclusivement pour l’iPhone Air. Conçue pour se glisser facilement dans votre poche, elle offre une prise en main agréable et jusqu’à 65 % d’autonomie supplémentaire pour l’iPhone Air, soit une autonomie record sur iPhone. Fixez la Batterie MagSafe à votre iPhone Air entièrement chargé pour profiter d’une journée entière d’autonomie. Pour optimiser l’autonomie, ce système combiné choisit les meilleurs moments pour se recharger. Et si vous avez besoin d’un petit coup de boost, il vous suffit de fixer la batterie pour profiter d’une recharge sans fil rapide jusqu’à 12 W, où que vous soyez.

La batterie MagSafe pour iPhone Air coûte 115 euros.